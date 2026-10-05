TRÁFICO
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Tres heridos al colisionar tres vehículos en Mungia

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el accidente se ha producido a las cuatro menos diez a la altura de Trobika cuando han chocado tres turismos. Como consecuencia del impacto han resultado heridas tres personas, dos de las cuales han sido trasladas al hospital de Cruces, en Barakaldo, y la tercera al hospital de Urduliz.

Agencias | EITB

Última actualización

Tres personas han resultado heridas esta tarde al colisionar tres vehículos en la carretera BI-631 a su paso por la localidad vizcaína de Mungia.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el accidente se ha producido a las cuatro menos diez a la altura de Trobika cuando han chocado tres turismos. Como consecuencia del impacto han resultado heridas tres personas, dos de las cuales han sido trasladas al hospital de Cruces, en Barakaldo, y la tercera al hospital de Urduliz.

La Ertzaintza ha establecido un paso alternativo de vehículos en la zona del accidente, donde se registran retenciones que alcanzan el kilómetro y medio de longitud.

Accidentes de Tráfico Ertzaintza Mungia Sociedad

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