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Bi adingabe dituen familia bat etxegabetu dute Gasteizen

Gasteizen gertatutako azken bi etxegabetzeak salatzeko eta etxebizitza eskubide bermatua izan dadin, Etxebizitza Sozialistaren Sindikatuak elkarretaratzea deitu du astearterako, 19:00etatik aurrera, Andre Maria Zuriaren plazan.

Una familia con dos menores de edad a su cargo ha sido desahuciada este lunes en Vitoria-Gasteiz REMITIDA / HANDOUT por SINDICATO DE VIVIENDA DE GASTEIZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/10/2026

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bi adingabe dituen familia bat etxetik bota dute gaur Gasteizen, Etxebizitzaren Sindikatu Sozialistak salatu duenez.

Talde horrek ohar baten bidez adierazi du etxegabetu dituzten pertsonek ez dutela beste bizitokirik.

Gainera, azpimarratu du aipatutako hori ez dela "egoera isolatu bat", joan den ostiralean "antzeko zerbait" gertatu baitzen Arabako hiriburuan. 

"PSOEk bere burua etxebizitzaren aferari irtenbidea emateko konponbide gisa saltzen duen bitartean, familia asko etxe gabe ari dira geratzen egunero", kritikatu dute.

Horiek horrela, Gasteizen gertatutako azken bi etxegabetzeak salatzeko eta etxebizitza eskubide bermatua izan dadin, Etxebizitza Sozialistaren Sindikatuak elkarretaratzea deitu du astearterako, 19:00etatik aurrera, Andre Maria Zuriaren plazan.

Gasteiz Araba Gizartea Etxebizitza

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