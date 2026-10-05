Sanchezek azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskundeak
Espainiako Gobernuko presidenteak amaiera eman dio legegintzaldiari, Kongresuak etxebizitza-krisiari aurre egiteko neurriak bertan behera utzi eta gero. Sanchezek "eskuin-muturarren olatuaren" eta "justizia soziala defendatzen duen Espainiaren" artean erabakitzeko dei egin die herritarrei.
Azkenean iritsi da Espainiako politikagintzan gehien espero zen albistea: Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskunde orokorrak.
Horixe iragarri du gaur goizean bertan deitu duen premiazko agerraldian, Kongresuak etxebizitzari buruzko bi dekretuak atzera bota eta ordu gutxira.
Sanchezek adierazi du Felipe VI.a erregea, estatuburua, jakinaren gainean dagoela, eta Ezohiko Ministroen Kontseilua egingo dutela gaur bertan, gorteak desegiteko eta hauteskundeak azaroaren 29ra aurreratzeko.
Espainiako presidenteak Gobernuak 2018tik egindako lana goraipatu du, eta onartu du ez dela erraza izan "sekula izan den oposizio txarrenarekin" eta "itunak egitea traizioarekin eta blokeatzea garaitzearekin zentzugabeki nahasten duten alderdiekin" gobernatzea.
"Zailtasun guztiak gorabehera, Espainiak ez dio lan egiteari eta aurrera egiteari utzi", nabarmendu du, eta gaineratu du "Espainia gehien hazi den eta enplegu gehien sortzen duen EBko ekonomia" dela.
"Herritarren arteko desberdintasunak gutxiengo mailara jaitsi dira" eta "beste batzuk isiltzen zirenean, guk genozidak salatzen genituen", gogorarazi du.
Bide horretan bere gobernuaren jarduna ahalbidetu duten gainerako indar parlamentarioen babesa eskertu du.
Hala ere, "akatsak" ere onartu ditu, eta "proposatutako guztia" ez dutela lortu.
Amaitzeko, "zuentzat eta zuen herriarentzat zein etorkizun nahi duzuen" aukeratzeko deia egin die herritarrei, "tentsio handiko garai konplexu baten aurrean": "Erabaki behar duzue ultraeskuindarren olatuarekin bat egin edo justizia sozialaren Espainiarekin bat egin, Espainiak atzera egitea edo aurrera egiten jarraitzea nahi baduzue". Azken finean, "historiaren alde egokian" egon nahi ote duten galdetu die herritarrei.
HAUTESKUNDEAK AURRERATZEA
Zeintzuk dira hauteskundeen epeak?
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak hauteskunde orokorrak azaroaren 29rako aurreratu ondoren, Gorteak desegiteko eta hauteskundeak deitzeko errege dekretua urriaren 6an argitaratuko da Espainiako Aldizkari Ofizialean.
Erreakzioak
Alderdi politikoen erreakzioak Sanchezek hauteskundeak aurreratu ostean
Espainiako Gobernuko presidenteak Gorte Nagusiak desegitea eta herritarrak hautestontzietara deitzea erabaki du, ostiralean Kongresuak etxebizitzari buruzko dekretuei ezetz esan ostean.