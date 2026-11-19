Lehen hauteskunde eztabaida EITBn, gaur gauean, PSE-EE, EAJ-PNV, EH Bildu, PP eta Fronte Zabalaren ordezkariekin
Xabier Usabiagak gidatuko du azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei buruzko euskarazko eztabaida; ETB1en, Euskadi Irratian, ETB ONen eta ORAINen emango da 22:00etan.
Azaroaren 29ko hauteskunde orokorren harira EITBk antolatutako lehen eztabaida politikoa eskainiko da, gaur, 22:00etatik aurrera. ETB1, Euskadi Irratia, ETB ON eta ORAIN bidez jarraitu ahal izango da, eta Xabier Usabiagak gidatuko du.
Eztabaidan ordezkari hauek hartuko dute parte: Jose Ignacio Asensio (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Mikel Otero (EH Bildu), Laura Garrido (PP) eta Lander Martinez (Fronte Zabala). Saioa lau ataletan banatuko da, eta alderdi politikoek Euskadiren etorkizunari buruzko beren proposamenak eta ikuspegiak azalduko dituzte.
Lehenengo atalean, "Euskadi A29ko hauteskundeen aurrean", parte-hartzaileek herrialdearen egungo egoeraren inguruko diagnostikoa egin eta hauteskundeen garrantziari buruzko iritzia emango dute.
"Herritarren kezkak" izeneko bigarren blokean, euskal herritarren eguneroko arazo eta lehentasunei helduko diete; hirugarrena, "Boterearen aritmetika" izenburupean, hauteskundeen ondorengo gobernagarritasunera eta balizko akordioetara bideratuko da.
Azkenik, alderdi bakoitzak hautesleei zuzendutako boto-eskaera egiteko tartea izango du, hauteskunde-kanpainako azken mezu nagusiak helarazteko.
Eztabaida honekin, EITBk hauteskunde-kanpainaren jarraipen berezia indartuko du. Hala, herritarrei aukera emango die azaroaren 29ko hauteskunde orokorretara aurkezten diren alderdi politiko nagusien proposamenak, lehentasunak eta konpromisoak lehen eskutik ezagutzeko.