Hasiera Politika Hauteskundeak Hauteskunde Orokorrak HAUTESKUNDE OROKORRAK Elkarbanatu Gorde Kendu nire zerrendatik Edukia gorde nahi duzu? Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko. Hasi saioa Etxebizitza eta Segurtasuna, asteazken goizeko gai nagusiak hauteskunde-kanpainan Iragarkia Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Agentziak | EITB 2026/11/18 - 14:41 Azken eguneratzea 2026/11/18 - 14:41