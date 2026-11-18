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Lehen hauteskunde eztabaida EITBn, PSE-EE, EAJ-PNV, EH Bildu, PP eta Fronte Zabalaren ordezkariekin
Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei buruzko euskarazko eztabaida moderatu du Xabier Usabiagak. José Ignacio Asensio (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Mikel Otero (EH Bildu), Laura Garrido (PP) eta Lander Martínez (Fronte Zabala-Frente Amplio) parte hartu dute.
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