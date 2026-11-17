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Migrazio "ordenatu eta segurua" eta Europaren iparrorratzak "humanista" izan behar duela defendatu du Melgosak
Greziak, Austriak, Alemaniak, Danimarkak eta Herbehereek migratzaileak Ruandara deportatzeko lorturiko akordioak zeresana ematen jarraitzen du. Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak balio "humanistak" defendatu ditu.
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