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Melgosa defiende la "brújula humanista” de Europa y una migración "segura y ordenada"
El acuerdo alcanzado entre Grecia, Austria, Alemania, Dinamarca y Países Bajos con Ruanda para abrir en este país un centro de deportación de migrantes ha reabierto el debate sobre los límites de la acogida en la Unión Europea. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha defendido los valores "humanistas".
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