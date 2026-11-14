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Imanol Pradales: "Euskadi es una nación y queremos la oficialidad para proyectar a nuestro pueblo en el mundo"
El Lehendakari ha reivindicado el papel de la Euskal Selekzioa como símbolo de identidad y reconocimiento del pueblo vasco en el ámbito internacional, destacando su importancia como expresión de la identidad propia de Euskadi ante el mundo.
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