La UCO implica a Corvillo, el empresario que hizo de chófer de Sánchez, en pagos a Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha implicado a Cristian Corvillo, el empresario que condujo el vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017, en "la entrega de fondos" al exministro José Luis Ábalos y le ha situado como la "vía de acceso" de Aldama a este exdirigente.

La UCO ha encontrado una "conexión directa" entre este empresario cordobés y parte de los fondos que sirvieron para que la pareja de Ábalos, Andrea de la Torre, comprase un local y una plaza de aparcamiento en Madrid por 125 000 euros.

Así consta en el informe policial que desató la detención de Corvillo y De la Torre la semana pasada y que forma parte de la pieza separada del 'caso Koldo' de la que este jueves el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha levantado el secreto.

En este informe, la UCO profundiza en las relaciones entre este empresario y Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama -los tres condenados por corrupción en contratos de mascarillas-, y en los indicios de que Corvillo habría participado en la "organización criminal investigada".

Elemento de conexión para facilitar entregas

La UCO habla de "la compra de la Casa de Cerro del Murmullo", adquirida por Andrea de la Torre en 2024 tras recibir 65 000 euros de una sociedad portuguesa vinculada a Corvillo, después de que Ábalos hubiese "asumido la búsqueda de financiación" y "recurrido" a este empresario "para conseguirla".

Es decir, apunta a "indicios que permiten relacionar a Corvillo con fondos destinados a Andrea de la Torre" y le sitúa asimismo como el "elemento de conexión" e "intermediario" entre Aldama y el exministro, ahora en prisión, "para facilitar la entrega de dinero en efectivo a este último".

Por otra parte, la UCO menciona una conversación entre Corvillo y Aldama que tilda de "reveladora" del "grado de vinculación" del empresario con el PSOE, "al referir mantener una interlocución directa" con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como de "su conocimiento de los asuntos relacionados con Ábalos".

Cobro de contraprestaciones económicas

También consideran los investigadores que Corvillo "habría facilitado de forma coetánea la entrega de dinero en efectivo" de Aldama a Ábalos. La UCO aporta conversaciones en las que utilizaban expresiones como "fotocopias y bolígrafos" que, según la Fiscalía, harían referencia a dinero en metálico.

Los investigadores también exponen indicios que apuntan a la puesta a disposición de una vivienda a favor de Corvillo, "lo que podría constituir una contraprestación" vinculada a su participación en "la organización criminal investigada", y hablan de pagos documentados de 245 498 euros para ello "sin que, a día de hoy, pueda confirmarse que se haya satisfecho la totalidad de las cantidades previstas en el contrato para formalizar la compraventa".

Todos estos indicios han sido recabados por la UCO, según explica en su informe, tras el "análisis progresivo de las evidencias" que le han permitido apuntar a una presunta intervención de Corvillo "en la canalización de fondos al entorno de Ábalos, en un contexto marcado por el cobro de contraprestaciones económicas ligadas a empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos".

