El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN) ha revocado el régimen de semilibertad concedido a la exjefa de ETA, Soledad Iparragirre Anboto, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, así como los terceros grados otorgados a Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Agirregabiria. El magistrado José Luis Castro estima los recursos presentados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la propuesta de la Junta de Tratamiento, en el caso de Anboto, y las decisiones del Gobierno Vasco en relación con las medidas penitenciarias que se les había concedido a los otros dos miembros de ETA.

La Audiencia Nacional ya revocó hace meses el régimen de semilibertad de Soledad Iparragirre. No obstante, la Junta de Tratamiento de la prisión de Zubieta (Donostia), donde Iparragirre está encarcelada, propuso por segunda vez que disfrutase de un régimen más flexible, en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, y que saliese de prisión de lunes a viernes para realizar labores de voluntariado, con la obligación de volver a la prisión a dormir.

En el auto conocido este martes, el juez Castro recuerda que nada ha cambiado respecto de la primera revocación, al tiempo que subraya la gravedad de los delitos por los que se la ha condenado, y que no finalizará su castigo de forma definitiva hasta septiembre del año 2034. Considera que la Administración Penitenciaria no ha propuesto, más allá de una actividad de voluntariado, nuevos elementos fácticos o tratamentales que justifiquen la aplicación del régimen de semilibertad.

En el caso de Juan Antonio Olarra Guridi, el juez señala que existe una evolución positiva, pero considera que la progresión acordada a través del 100.2 se ha producido en un periodo relativamente corto, pues se le concedió en julio de 2025. En este sentido, el magistrado entiende que para el tercer grado se necesita un tiempo mayor que permita constatar la existencia de los factores favorables existentes.

Además, subraya que no debe obviarse que se trata de un caso con delitos de terrorismo de extrema gravedad, en los que la evolución tratamental debe analizarse como una valoración compleja, en la que se unen factores propios del tratamiento, cumplimiento de condena (finaliza en septiembre de 2032) y abono de responsabilidad civil consolidada como mecanismo de reparación a las víctimas. Por todo ello, el juez considera que conviene mantener el régimen de semilibertad del artículo 100.2 actual.

En un tercer auto, José Luis Castro también revoca el tercer grado concedido a Arkaitz Aguirregabiria y acuerda mantenerle en el régimen de semilibertad del artículo 100.2.