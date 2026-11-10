Iparragirreren erdi-askatasuna eta Olarra Guridi eta Agirregabiriaren hirugarren graduak baliogabetu egin ditu Auzitegi Nazionalak
Jose Luis Castro magistratuak aintzat hartu ditu Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Tratamendu Batzordearen proposamenaren aurka aurkeztutako helegiteak (Soledad Iparragirreren kasuan) eta Eusko Jaurlaritzak ETAko beste bi kideei emandako espetxe-neurrien inguruan hartutako erabakiak.
Auzitegi Nazionaleko (AN) Espetxe Zaintzako Epaitegiak baliogabetu egin du Soledad Iparragirre Anboto ETAren buru ohiari, Espetxe Araudiaren 100.2 artikulua aplikatuz, emandako erdi-askatasuneko erregimena, bai eta Juan Antonio Olarra Guridiri eta Arkaitz Agirregabiriari emandako hirugarren graduak ere. Jose Luis Castro magistratuak aintzat hartu ditu ANko Fiskaltzak Tratamendu Batzordearen proposamenaren aurka aurkeztutako errekurtsoak, Iparragirreren kasuan, eta Eusko Jaurlaritzak ETAko beste bi kideei emandako espetxe-neurriei buruz hartutako erabakiak.
Auzitegi Nazionalak duela hilabete batzuk ezeztatu zuen Soledad Iparragirreren erdi-askatasuneko erregimena lehen aldiz. Hala ere, Iparragirre espetxeratuta dagoen Zubietako (Donostia) espetxeko Tratamendu Batzordeak bigarrenez proposatu zuen erregimen malguagoa izatea, Espetxe Araudiaren 100.2 artikuluari jarraituz, eta astelehenetik ostiralera espetxetik ateratzea, boluntariotza-lanak egiteko, espetxera lotara itzultzeko betebeharrarekin.
Asteartean ezagututako autoan, Castro epaileak gogorarazi du ez dela ezer aldatu lehen baliogabetzearekin alderatuta, eta, era berean, zigorra eragin duten delituen larritasuna azpimarratu du, baita 2032ko irailera arte ez duela zigorra behin betiko amaituko ere. Bere ustez, Espetxe Administrazioak ez du proposatu, boluntariotza jardueraz gain, erdi-askatasuneko erregimenaren aplikazioa justifikatzen duen "elementu faktiko edo tratamental berririk".
Juan Antonio Olarra Guridiren kasuan, epaileak bilakaera positiboa dagoela adierazi du, baina 100.2 artikuluaren bidez erabakitako garapena epe laburrean gertatu dela uste du, 2025eko uztailean eman baitzitzaion. Ildo horretan, magistratuak uste du hirugarren gradurako denbora gehiago behar dela, aldeko faktoreak daudela egiaztatzeko.
Gainera, azpimarratu du ez dela ahaztu behar kasu honetan terrorismo delitu oso larriak daudela, eta tratamenduen bilakaera balorazio konplexu gisa aztertu behar dela, tratamenduaren berezko faktoreak, kondena betetzea (2032ko irailean amaitzen da) eta erantzukizun zibila ordaintzea uztartuz, biktimei ordaina emateko mekanismo gisa. Horregatik guztiagatik, epaileak uste du komeni dela egungo 100.2 artikuluko erdi-askatasuneko erregimenari eustea.
Hirugarren auto batean, Jose Luis Castrok Arkaitz Aguirregabiriari emandako hirugarren gradua ere ezeztatu egin du, eta 100.2 artikuluko erdi-askatasuneko erregimenean mantentzea erabaki du.