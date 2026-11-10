MEMORIAREN EGUNA
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Alberto Alonso (Gogora): “Hau da hamabost urtez bakean bizi garen lehen aldia"

Iragarkia
Alberto Alonso Martin. Gogora, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua (Zuzendaria). Euskadi Irratia.
18:00 - 20:00

EITB

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Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendaria, Alberto Alonso, Euskadi Irratian elkarrizketatu dute, Euskadiko Memoriaren Eguna dela eta. Alonsok nabarmendu du "Gerra Zibiletik hona, lehen aldiz, 15 urtez bakean" bizi garela. Aitortu du desadostasunak badaudela, baina azpimarratu du "politikaren tresnekin" lantzen ari garela, eta, beraz, "harro" sentitu behar dugula "15 urte hauetan egindako bidearekin". 

Memoria Historikoa Gogora ETA Politika

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