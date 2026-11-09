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90 urte bete dira Agirre lehendakariak ikurrinari ofizialtasuna eman zionetik

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ajuria Enean ikurrinaren ofizialtasunaren 90. urteurrena ohoratu dute. Izan ere, 1936an, Jose Antonio Agirre lehendakariak dekretu bidez ofizial egin zuen bandera. Gaurko ekitaldian, egungo lehendakariak ikurrinaren balioa nabarmendu du, frankismoaren aurkako erresistentziaren ikur izatetik euskal gizartearen eta haren aniztasun politikoaren ordezkari izatera igaro baita.

Ikurrina Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Politika

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