Etxebizitza erosteagatik gazteentzako % 15eko kenkaria indarrean jarri du berriro Nafarroak
Exekutiboko kideek (PSN, Geroa Bai eta Zurekin Nafarroa) eta EH Bilduk adostu dute neurria. Zehazki, PFEZaren tarifa % 5eraino deflaktatzea aurreikusten du 51.266 eurotik beherako errenten kasuan, eta % 4raino hortik gorakoetan.
Nafarroako Gobernuak 2027rako neurri fiskalen lege proiektua onartu du ostiral honetan. Lehen etxebizitza erosteagatik % 15erainoko kenkaria berreskuratzen du 35 urtetik beherako gazteentzat, eta PFEZaren tarifa % 5eraino deflaktazea aurreikusten du 51.266 eurotik beherako errenten kasuan, eta % 4raino hortik gorakoetan.
Exekutiboko kideek (PSN, Geroa Bai eta Zurekin Nafarroa) eta EH Bilduk adostu dute neurria, Mahai Fiskalean. Jose Luis Arasti Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun kontseilariaren arabera, akordioa "ez da batere erraza izan".
Etxebizitza erosteagatiko kenkaria duela hamarkada bat izan zuten indarrean Nafarroan. Oraingoan, baina muga hauek izango ditu: etxebizitzaren prezioa ezin izango da 300.000 eurotik gorakoa izan, urteko gehieneko errentaren muga ezin izango da 45.000 eurotik gorakoa izan eta higiezina lehen 15 urteetan saltzeko baldintza batzuk izango dira.
Etxebizitza erosteagatiko kenkaria izateaz gain, PFEZaren tarifaren deflaktazioa ere jaso dute; % 5eraino 51.266 eurotik beherako errenten kasuan, eta % 4raino hortik gorakoetan. Onartutako neurriek 89,5 milioi euroko kostua izango dute.