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Laura Garrido (PP): "Bildu eta EAJ lehian ari dira, Guardia Zibila zeinek erdeinatzen duen gehien"
Alderdi Popularraren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak iritzi dio "udazkeneko sainetea" dela Andoaingo eta Tolosako udaltzainek Guardia Zibilaren Intxaurrondoko kuarteletan formazioa jasotzeak sortu duen polemika, eta ondorioztatu du "koordinazio handiagoa balego, adibidez tratu txarren biktimak babesteko segurtasun-sistemetan", ez geundekeela "gauden egoeran".
Radio Euskadiko Boulevard saioan egindako elkarrizketan, EH Bildu eta EAJ kritikatu ditu Garridok: "Euren artean nor baino nor gehiago ari dira, segurtasun kidego jakin batzuk (Espainiako Polizia eta Guardia Zibila, berbarako) bietako zeinek erdeinatzen dituen gehien"
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