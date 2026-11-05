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Laura Garrido (PP): "Bildu eta EAJ lehian ari dira, Guardia Zibila zeinek erdeinatzen duen gehien"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Alderdi Popularraren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak iritzi dio "udazkeneko sainetea" dela Andoaingo eta Tolosako udaltzainek Guardia Zibilaren Intxaurrondoko kuarteletan formazioa jasotzeak sortu duen polemika, eta ondorioztatu du "koordinazio handiagoa balego, adibidez tratu txarren biktimak babesteko segurtasun-sistemetan", ez geundekeela "gauden egoeran". 

Radio Euskadiko Boulevard saioan egindako elkarrizketan, EH Bildu eta EAJ kritikatu ditu Garridok: "Euren artean nor baino nor gehiago ari dira, segurtasun kidego jakin batzuk (Espainiako Polizia eta Guardia Zibila, berbarako) bietako zeinek erdeinatzen dituen gehien"

EAJk salatu du EH Bilduk Tolosako eta Andoaingo udaltzainak bidali dituela Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartelera praktikak egitera
Tolosa eta Andoaingo alkateek ez dute babestu udaltzainak Intxaurrondoko kuartelera bidaltzeko erabakia
EAJk EH Bilduren eta Guardia Zibilaren arteko harremana iradokitzea "oso ausarta" dela esan du Otegik
Politika Euskadiko Alderdi Popularra

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