Eusko Jaurlaritzak, Etxebizitza Ministerioak eta Donostiako Udalak Txomin Enea II birpartzelatzea adostu dute, 400 etxebizitza eraikitzeko
Martuteneko espetxe zaharra eraitsi egingo da eta esparruaren eraldaketak, hasiera batean, 14,5 milioi euroko estimazioa du, baina urbanizazio-proiektua idaztean zehaztu beharko da.
Etxebizitza Ministerioak, Eusko Jaurlaritzak eta Donostiako Udalak Martuteneko kartzela zaharreko lurrak birpartzelatu eta eraldatzea erabaki dute, 400 etxebizitza eta zuzkidura-apartamentu inguru eraikitzeko, etxebizitza babestu eta eskuragarriari lehentasuna emanez.
Isabel Rodriguez ministroa, Denis Itxaso sailburua eta Jon Insausti alkatea Madrilen bildu dira asteazken honetan, Txomin Enea II izeneko eremuaren garapenari buruz hitz egiteko.
Bilera hiru lan-ildotan oinarritu da: espetxe zaharra eraistea, udal-lurrak Eusko Jaurlaritzari lagatzea eta Visesa eta Casa 47ko sustapenak koordinatu eta urbanizazioa aginduko duen hitzarmena prestatzea.
Espetxea eraistea
Lehenik eta behin, sailburuak ministroari Visesak Martuteneko espetxea eraisteko egin duen proiektu teknikoa eman dio. Aurreikuspenen arabera, Casa 47 etxebizitzaren Estatuko erakunde publikoak, behar diren jarduketa administratibo eta teknikoak burutu ondoren, bultzatu eta gauzatuko du eraispena.
Kontrata bidez eraisteko aurrekontua 3.626.005,93 eurokoa da, BEZik gabe. Proiektua idaztearen kostua, Aranzadik egindako azterketa historikoa barne, 118.470,45 eurokoa da, BEZik gabe. Bi kontzeptu horiek batuta, 3.744.476,38 eurora igotzen da aurrekontua zerga aurretik.
Etxebizitzarako lurzoru publikoa
Bilerak Eusko Jaurlaritzari Txomin Enea II bizitegi-eremuan dauden udal-lursail guztiak lagatzen zaizkiola berresteko balio izan du. Lursail horiek azaleraren bi heren dira gutxi gorabehera. Gainerako herena Estatuaren titulartasuneko kartzela zaharraren lursailei dagokie, eta horiek ere etxebizitzak eraikitzeko berreskuratuko dira.
Horrela, Visesa eta Casa 47ren arteko jarduketa bateratua antolatu ahal izango da. Sozietate publiko bakoitzak dagozkion lurzatiak eta aprobetxamenduak garatuko ditu, hirigintza-tresnen eta formalizatzen diren akordioen arabera.
Udalaren aldetik, hurrengo urratsa Casa 47rekin batera landu den birpartzelazio-proiektua onartzea izango da. Udalak Gobernu Batzarrera eramango du datorren asteartean, hilak 10, hasierako onarpena eman diezaion. Une horretatik aurrera, Eusko Jaurlaritzarekin partzela horien inguruan negoziatzeko prozesuari ekingo dio.
14,5 milioi euroko hasierako estimazioa
Eremuaren urbanizazioak eta eraldaketak 14,5 milioi euro inguruko aurretiazko estimazioa du. Zifra ez dago itxita eta urbanizazio-proiektuaren idazketarekin zehaztu beharko da. Lurzorua prestatzeari eta eraldatzeari dagokio, etorkizuneko etxebizitzen eraikuntza kontuan hartu gabe.
Aurreikuspenen arabera, urbanizazio-obra orokorrak 7,5 milioi euro ingurukoak izango dira, eta elektrizitate-hargunea 350.000 euro ingurukoa. Gainera, eremuak 1,5 milioi euroko karga izango du, gutxi gorabehera, Espartxoko zubiaren eta ibai-parkearen kostuaren herenari dagokiona. Kalkulu orokorraren barruan kartzela zaharra eraistea eta Kristobaldegiko obrak ere sartu behar dira.
Eusko Jaurlaritzak dagoeneko sartu du Visesaren 2026ko Programa Kontratuan euskal sozietate publikoak Txomin Enea IIn sustatuko dituen etxebizitzak eraikitzeko aurreikusitako inbertsioa. Hiru administrazioek lankidetza-hitzarmen bat prestatzeari ekin diote orain, eremuaren kudeaketa- eta egikaritze-eredua eta erakunde bakoitzaren erantzukizunak definitzeko.
Denis Itxaso sailburua eta Jon Insausti alkatea pozik agertu dira lortutako akordioarekin. Itxasok erakundeen arteko lankidetza, lursailen lagapena eta urbanizazio-kargetan parte hartzea defendatu ditu. Insaustik, bestalde, azpimarratu du birpartzelazioa sinatzeak "hirian bizi-proiektu berriak garatzeko aukerak" ekarriko dituela.