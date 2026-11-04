El Ministerio de Vivienda, el Gobierno Vasco, y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián han acordado el reparacelamiento y la transformación de los terrenos de la antigua cárcel de Martutene para la construcción de alrededor de 400 viviendas y apartamentos dotacionales, con prioridad para la vivienda protegida y asequible.

La ministra Isabel Rodríguez, el consejero Denis Itxaso y el alcalde Jon Insausti se han reunido este miércoles en Madrid para abordar cómo será el desarrollo de la zona denominada Txomin Enea II.

El encuentro se ha centrado en tres líneas de trabajo: la demolición de la antigua prisión, la cesión de los terrenos municipales al Gobierno Vasco y la preparación de un convenio que ordene la urbanización y coordine las promociones de Visesa y Casa 47.

Demolición de la cárcel

En primer lugar, el consejero ha entregado a la ministra el proyecto técnico de demolición de la cárcel de Martutene, elaborado por Visesa. La previsión es que Casa 47, la entidad pública estatal de vivienda, impulse y ejecute el derribo una vez completadas las actuaciones administrativas y técnicas necesarias.

El presupuesto de ejecución por contrata de la demolición asciende a 3 626 005,93 euros, sin IVA. Los honorarios de redacción del proyecto, incluido el estudio histórico de Aranzadi, son de 118 470,45 euros, también sin IVA. Ambos conceptos suman 3 744 476,38 euros antes de impuestos.

Suelo público para vivienda

La reunión ha servido para confirmar la cesión al Gobierno Vasco de la totalidad de los terrenos municipales comprendidos en el ámbito residencial de Txomin Enea II, que representan aproximadamente dos tercios de su superficie. El tercio restante corresponde a los terrenos de la antigua cárcel, de titularidad estatal, que también se recuperan para el desarrollo residencial.



De esta manera, se podrá articular una actuación conjunta entre Visesa y Casa 47. Cada sociedad pública desarrollará las parcelas y los aprovechamientos que le correspondan conforme a los instrumentos urbanísticos y a los acuerdos que se formalicen.

Por parte del Ayuntamiento, el siguiente paso será la aprobación del proyecto de reparcelación, que se ha trabajado conjuntamente con Casa 47. El Consistorio lo llevará el próximo martes, día 10, a la Junta de Gobierno Local para su aprobación inicial. A partir de ese momento, iniciará el proceso de negociación de las parcelas con el Ejecutivo autonómico.

Estimación inicial de 14,5 millones de euros

La urbanización y transformación del ámbito cuenta con una estimación preliminar de aproximadamente 14,5 millones de euros. La cifra no está cerrada y deberá concretarse con la redacción del proyecto de urbanización. Se refiere a la preparación y transformación del suelo, sin incluir la construcción de las futuras viviendas. Las previsiones disponibles sitúan las obras generales de urbanización en torno a 7,5 millones de euros y la acometida eléctrica en unos 350.000 euros. El ámbito soporta, además, una carga estimada de 1,5 millones de euros correspondiente a aproximadamente un tercio del coste del puente de Espartxo y del parque fluvial. La estimación global incluye también la demolición de la antigua cárcel y las obras en Kristobaldegi.

El Gobierno Vasco ya ha incorporado al Contrato Programa 2026 de Visesa la inversión prevista para construir las viviendas que promoverá la sociedad pública vasca en Txomin Enea II. Las tres administraciones han abordado la preparación de un convenio de colaboración que defina el modelo de gestión y ejecución del ámbito así como las responsabilidades de cada entidad.

Tanto el consejero Denis Itxaso como el alcalde Jon Insausti se han mostrado satisfechos con el acuerdo obtenido. Itxaso ha defendido que la colaboración entre instituciones, la cesión de terrenos y la participación en las cargas de urbanización. Insausti, por su parte, ha destacado que la firma de la reparcelación se traducirá "en oportunidades para desarrollar nuevos proyectos de vida en la ciudad".