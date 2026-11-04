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Andueza afirma que la dimisión de Puente "le honra" y que pone frente al espejo al PP
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, "le honra" y también al PSOE, y ha recordado que, por contra, Carlos Mazón, "el principal protagonista de la incompetencia de la Dana, tiene hoy un cargo, tiene un sueldo, tiene chofer y además goza del aplauso del PP".
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