Andueza afirma que la dimisión de Puente "le honra" y que pone frente al espejo al PP

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, "le honra" y también al PSOE, y ha recordado que, por contra, Carlos Mazón, "el principal protagonista de la incompetencia de la Dana, tiene hoy un cargo, tiene un sueldo, tiene chofer y además goza del aplauso del PP".