EH Bildu pide una “exhaustiva investigación” mientras que el PNV pide la dimisión del ministro Puente

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha evitado este martes "señalar" al ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente de Urda (Toledo) y se ha centrado en pedir una "exhaustiva investigación" que determine las causas del siniestro, en el que fallecieron 69 personas.

Por su parte, el PNV ha pedido la dimisión del ministro para responder así ante la sociedad de la "crisis" y para "permitir la restauración de la confianza" en un servicio público como es la alta velocidad.

En su intervención en la Diputación Permanente de la Cámara Baja tras la comparecencia de Puente por el accidente del pasado 28 de octubre, la portavoz de EH Bildu ha reclamado "claridad y transparencia, seguridad y soluciones".

A su juicio, la mejor respuesta a las víctimas no es una promesa, el "señalamiento" a un trabajador ni "una dimisión convertida en un acto simbólico", sino que se conozca la verdad para depurar responsabilidades y cambiar todo aquello que haya permitido que esta tragedia ocurra.

Ha preguntado al ministro por qué no se tomaron antes las medidas hoy aprobadas por el Consejo de Ministros para el refuerzo de la seguridad en el sistema ferroviario y ha reclamado un debate sosegado sobre el modelo español de alta velocidad.

De manera más crítica se ha posicionado el PNV, que ha pedido la dimisión del ministro Puente. El diputado jeltzale Mikel Legarda le ha pedido que “no se aferre ni a la que dice confianza del presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) ni a su propio carácter y percepción de la responsabilidad".

En su opinión, "el deterioro de la alta velocidad española no viene de ahora, viene de lejos, de hace más allá de una década", y ya existe en la percepción social una sensación de "inseguridad" y de que "cada día funciona peor".

Para el representante del PNV, "ante esta desconfianza ciudadana no cabe enmarcar las tragedias en la hipótesis de accidentes puntuales cuando llueve sobre mojado", cuando "se encadenan, al menos en una valoración cautelar, aparentes errores humanos" y existen "grietas del sistema y fallos técnicos recurrentes de los equipamientos por falta de mantenimiento que obligan a actuar al factor humano".