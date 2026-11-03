La Asociación de Jefas y Jefes de Policía Local de Euskadi, "sorprendida" tras conocerse las prácticas de tiro de policías locales de Tolosa y Andoain en Intxaurrondo
Por su parte, la Asociación de Municipios Vascos Eudel ha asegurado que también desconocía este hecho, y ha recordado que ellos recomiendan que las formaciones de agentes municipales se realicen en Arkaute.
La Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi se ha mostrado "sorprendida" tras conocerse el envío de agentes de la Policía Local de Tolosa y Andoain a realizar ejercicios de tiro y prácticas de formación en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.
El presidente de la Asociación de Jefas y Jefes de Policía Local de Euskadi, Estepan Goioaga, ha afirmado que, en la medida en que se defiende el modelo policial vasco, no entiende por qué estos ayuntamientos han dirigido a agentes a realizar formaciones a la Guardia Civil.
Según Goioaga, la práctica formativa que ofrece Arkaute es la que han recibido en Intxaurrondo, y eso es lo más difícil de entender pero, en sus palabras, lo ocurrido es "una excepción".
Por su parte, Eudel ha señalado que desconocía el caso y ha recordado que ellos recomiendan las formaciones de Arkaute, y que lo ocurrido "no es habitual".
Mientras tanto, el PNV ha pedido la dimisión de los alcaldes de Tolosa y Andoain, aunque estos dos Ayuntamientos aún no se han pronunciado al respecto.