La Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi se ha mostrado "sorprendida" tras conocerse el envío de agentes de la Policía Local de Tolosa y Andoain a realizar ejercicios de tiro y prácticas de formación en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.

El presidente de la Asociación de Jefas y Jefes de Policía Local de Euskadi, Estepan Goioaga, ha afirmado que, en la medida en que se defiende el modelo policial vasco, no entiende por qué estos ayuntamientos han dirigido a agentes a realizar formaciones a la Guardia Civil.

Según Goioaga, la práctica formativa que ofrece Arkaute es la que han recibido en Intxaurrondo, y eso es lo más difícil de entender pero, en sus palabras, lo ocurrido es "una excepción".

Por su parte, Eudel ha señalado que desconocía el caso y ha recordado que ellos recomiendan las formaciones de Arkaute, y que lo ocurrido "no es habitual".

Mientras tanto, el PNV ha pedido la dimisión de los alcaldes de Tolosa y Andoain, aunque estos dos Ayuntamientos aún no se han pronunciado al respecto.