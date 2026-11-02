Cita a tres bandas en Madrid para construir 400 viviendas en Martutene 

El miércoles podría ser una fecha clave para la promoción de Txomin Enea II, un acuerdo interinstitucional que permitirá la construcció de 400 viviendas de protección pública en Donostia/San Sebastián.

El objetivo es derribar el edificio y construir viviendas en el solar sobre el que se encontraba la cárcel de Martutene. La antigua cárcel está vacía desde que en junio todos los presos fueron trasladados al nuevo centro de Zubieta.

El acuerdo a tres bandas resulta fundamental para el avance del proyecto: el Estado es propietario del antiguo centro penitenciario, el Ayuntamiento cuenta con la competencia del planeamiento urbanístico y es propietario de los terrenos, mientras que el Gobierno Vasco es quien tiene la principal competencia para construir y financiar las viviendas protegidas.

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha explicado en Euskadi Irratia que la empresa pública estatal Casa47 se hará cargo de la parcela que ocupaba la cárcel, en torno al 40% del total de la superficie -el resto pertenece al Ayuntamiento-. La previsión es que en el primer semestre del próximo año se proceda al derribo para poder acometer posteriormente la construcción, que será también la encargada de construirla esta misma empresa Itxaso ha destacado que es la primera vez que el Estado construye viviendas en la CAV.

El alcalde donostiarra, Jon Insausti, anunció hace dos semanas que procedería a "intensificar la agenda de contactos y acuerdos institucionales" y citó, entre otras cosas, que había solicitado una reunión a la ministra de Vivienda para "firmar un acuerdo sobre la reparcelación de Txomin II y así poder construir viviendas cuanto antes". La cita llegará el miércoles por la tarde en el Ministerio de Vivienda.