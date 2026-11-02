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Denis Itxaso: "Los desahucios no siempre son por imposibilidad de pago"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Denis Itxaso: “Kaleratze guztiak ez dira ezin ordaintzeagatik”

EITB

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El consejero de Vivienda del Gobierno Vasco ha explicado que en las viviendas gestionadas por Alokabide también se ejecutan desahucios de personas. "Si alguien incumple las normas mínimas de convivencia, está perjudicando a sus vecinos y, además, no paga pese a poder hacerlo, estamos obligados a expulsarlo".  

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Denis Itxaso PSE EE Política Gobierno Vasco Vivienda

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