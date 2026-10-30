Tragedia ferroviaria en Toledo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sánchez promete "soluciones" para restaurar la "confianza quebrada" del sistema de alta velocidad en España

Publicidad
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

En una nueva visita al Cecopi en Toledo, el presidente del Gobierno español ha asegurado que "la labor del gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia como esta no vuelva a suceder. Y en ese trabajo estamos".

Colisionan dos trenes de pasajeros en Toledo y caen por un terraplén dos vagones
Accidentes de Trenes Pedro Sánchez Gobierno de España Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X