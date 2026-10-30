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Sánchez promete "soluciones" para restaurar la "confianza quebrada" del sistema de alta velocidad en España
En una nueva visita al Cecopi en Toledo, el presidente del Gobierno español ha asegurado que "la labor del gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia como esta no vuelva a suceder. Y en ese trabajo estamos".
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