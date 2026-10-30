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Eider Mendoza pide a la oposición que actúe con "responsabilidad" para aprobar los presupuestos de Gipuzkoa
Por otro lado, la diputado general de Gipuzkoa ha advertido a EH Bildu de que agotará la legislatura "solo" si no se suma a los acuerdos. La Diputación ha presentado un proyecto presupuestario de 1433 millones de euros para 2027, un 10 % más que el año pasado.
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