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Eider Mendoza pide a la oposición que actúe con "responsabilidad" para aprobar los presupuestos de Gipuzkoa

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eider Mendozak EH Bilduri ohartarazi dio legealdia bakarrik amaituko duela akordiorik gabe

EITB

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Por otro lado, la diputado general de Gipuzkoa ha advertido a EH Bildu de que agotará la legislatura "solo" si no se suma a los acuerdos. La Diputación ha presentado un proyecto presupuestario de 1433 millones de euros para 2027, un 10 % más que el año pasado.

EAJ-PNV Gipuzkoa Eider Mendoza Política

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