Zupiria afirma que hay 25 manifestaciones para este fin de semana y avisa que hay gente que quiere "provocar disturbios"

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha informado que hay 25 manifestaciones previstas para este próximo fin de semana y ha advertido que hay gente que quiere "provocar disturbios". Además, ha dicho que desconoce lo que es "el fenómeno Blocus", que ha realizado en redes convocatorias en Euskadi, y ha apuntado que "las Policías y Cuerpos de Seguridad del Estado español están intentando analizar, tanto los incidentes que se han producido, como este fenómeno que se está produciendo en redes y que no sabemos a qué responde".

"Como a cualquier padre y ciudadano de este país, también me han llegado mogollón de cosas a través de las redes sociales donde supuestamente se habla de grupos que van a quemar el país, que van a hacer no sé cuántas cosas, que van a atraer a no sé qué tipo de gente, pero no sé de qué estamos hablando. Ante eso, la Ertzaintza hará lo que tenga que hacer y garantizará el orden en esta sociedad", ha manifestado.

Convocatorias el fin de semana

El consejero de Seguridad ha informado que hay convocadas un total de 25 manifestaciones o concentraciones para este fin de semana en Euskadi, y ha advertido a sus convocantes que "puede haber gente que se acerque y se incorpore a diferentes manifestaciones con el objetivo de provocar disturbios".



Tras señalar que "todos tenemos que asumir la situación que estamos viviendo", ha señalado que "la Ertzaintza va a garantizar el derecho de expresión y la libertad de manifestación que todos tenemos", pero ha demandado "asumir todos la responsabilidad de que esas manifestaciones y esas demostraciones se desarrollen de acuerdo al objetivo para el que han sido convocadas y de acuerdo a la ley".