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Incidentes en una protesta de la extrema derecha ante el Ministerio de Transporte en Madrid
La Policía Nacional ha cargado con gas pimienta y pelotas de goma contra los manifestantes concentrados para exigir la dimisión de Óscar Puente y Pedro Sánchez tras el accidente ferroviario que dejó al menos 68 muertos y 80 heridos, en una protesta que terminó con enfrentamientos y destrozos y que también contó con convocatorias de organizaciones vinculadas a Vox.
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