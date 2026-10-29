Incidentes en una protesta de la extrema derecha ante el Ministerio de Transporte en Madrid

La Policía Nacional ha cargado con gas pimienta y pelotas de goma contra los manifestantes concentrados para exigir la dimisión de Óscar Puente y Pedro Sánchez tras el accidente ferroviario que dejó al menos 68 muertos y 80 heridos, en una protesta que terminó con enfrentamientos y destrozos y que también contó con convocatorias de organizaciones vinculadas a Vox.