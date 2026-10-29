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Istiluak izan dira Madrilen, Garraio Ministerioaren aurrean, eskuin muturrak deitutako protesta batean
Polizia Nazionalak piperbeltz gasarekin eta gomazko pilotekin kargatu du Oscar Puente eta Pedro Sanchezen dimisioa eskatzeko bildu diren eskuin muturreko manifestarien aurka.
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