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Istiluak izan dira Madrilen, Garraio Ministerioaren aurrean, eskuin muturrak deitutako protesta batean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Polizia Nazionalak piperbeltz gasarekin eta gomazko pilotekin kargatu du Oscar Puente eta Pedro Sanchezen dimisioa eskatzeko bildu diren eskuin muturreko manifestarien aurka.

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