TOLEDOKO TREN ISTRIPUA

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Feijook Urdako tren-istripuaren inguruko ikerketa berehala abiatzeko eskatu dio Gobernuari

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

PPren buruzagi Alberto Nuñez Feijook Gobernuak eta Justiziak ikerketa berehala egin dezatela eskatu du, Toledoko Urda herrian izandako tren-istripuaren inguruan. Halaber, biktimen senideei doluminak eta elkartasuna helarazi dizkie.

Trenen Istripuak Espainia Alberto Núñez Feijóo PP Politika

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