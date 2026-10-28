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Feijook Urdako tren-istripuaren inguruko ikerketa berehala abiatzeko eskatu dio Gobernuari
PPren buruzagi Alberto Nuñez Feijook Gobernuak eta Justiziak ikerketa berehala egin dezatela eskatu du, Toledoko Urda herrian izandako tren-istripuaren inguruan. Halaber, biktimen senideei doluminak eta elkartasuna helarazi dizkie.
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