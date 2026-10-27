BILBOKO ISTILUAK
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Imanol Pradales atxilotutako gazteei buruz: "Nire alaba balitz, erantzukizunen bat hartuko nuke"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Tolosan egindako ekitaldi batean, Lehendakariak esan du espero duela Bilbon astelehenean gertatu ziren istiluak ez errepikatzea, ez baita "onargarria". Atxilotutako adin txikikoen kasuan, "ardura gurasoena" dela iradoki du eta "bere gain hartu" beharko luketela.

Imanol Pradales Bilbo Politika

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