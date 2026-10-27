ISTILUAK BILBON
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Ubarretxena: "Onartezina da elkarbizitza nahita okertzen duten talde antolatuak egotea"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak atzo Bilbon izandako istiluen aurrean erakundeak egindako adierazpena irakurri du, eta esan du "bereziki larria" dela "hain jende gaztea gorroto, larderia eta liskar dinamiketan inplikatuta ikustea".

Bilbo Eusko Jaurlaritza Politika

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