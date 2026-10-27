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Bilboko bizilagun bat "etsita" agertu da bere autoa kiskalita ikusi duenean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Haserre agertu da, ETBren mikrofonoen aurrean, atzoko gertakariak direla eta. Protesta egitea ondo dagoela baina "inor izorratu gabe" egin behar dela defendatu du.

Bilbo Politika

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