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Zupiriak Europako asaldura kutsatu dela ohartarazi du eta Bilboko istiluak gaitzetsi ditu

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Segurtasun sailburuak ohartarazi duenez, badirudi Bilboko istiluetan Europako eta Espainiako beste leku batzuetan izandako asaldura parekatu nahi izan dutela. Ahaztutzat jotzen zen indarkeria horri uko egin dio, eta Ertzaintzari eskatu dio legearen arabera jokatzeko erantzuleak atxilotzeko eta justiziaren esku jartzeko. Gainera, gertakari horien aurrean gaitzesteko konpromiso argia eta orokorra eskatu du, "indarkeriaren erabilera justifikatzen duen helbururik ez dagoela" azpimarratuz.

Bilbo Eusko Jaurlaritza Politika

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