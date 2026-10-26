Protestak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bi manifestazio antifaxistak kaleak hartu dituzte Bilbon Vito Quilesen ekitaldiaren aurka

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Bi protesta izan dira Bizkaiko hiriburuko kaleetan, Vito Quiles agitatzaile ultraren kontra. Ultraeskuindarrak mitina emateko asmoa zuen Deustuko Unibertsitatearen aurrean, baina, azkenean, bertan behera uztea erabaki du. Bi manifestazioak 17:00etan abiatu dira, alde batetik, San Pedro plazatik, eta bestetik, GKSk antolatutakoa, San Pio X. plazatik.

Bilbo Ultraeskuina Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X