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Bi manifestazio antifaxistak kaleak hartu dituzte Bilbon Vito Quilesen ekitaldiaren aurka
Bi protesta izan dira Bizkaiko hiriburuko kaleetan, Vito Quiles agitatzaile ultraren kontra. Ultraeskuindarrak mitina emateko asmoa zuen Deustuko Unibertsitatearen aurrean, baina, azkenean, bertan behera uztea erabaki du. Bi manifestazioak 17:00etan abiatu dira, alde batetik, San Pedro plazatik, eta bestetik, GKSk antolatutakoa, San Pio X. plazatik.
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