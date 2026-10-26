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Manifestaciones antifascistas toman las calles en Bilbao contra el acto de Vito Quiles
Dos protestas han recorrido las calles de la capital vizcaína contra el acto del agitador ultra Vito Quiles. El ultraderechista tenía previsto dar un mitin frente a la Universidad de Deusto, pero, finalmente, ha decidido cancelarlo. Las dos manifestaciones han partido a las 17:00 horas, por un lado, desde la plaza de San Pedro; y por otro lado, la organizada por GKS, desde la plaza San Pío X.
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