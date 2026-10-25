Otxandiano pide centrar el debate en el nuevo estatus ante un Estatuto "incumplido y con importantes limitaciones"

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha reclamado avanzar hacia un nuevo estatus político ante un Estatuto de Gernika "incumplido y con importantes limitaciones" y ha defendido que este nuevo marco debería dar competencias, por ejemplo, para definir un salario mínimo interprofesional o establecer una pensión mínima.

Este domingo se cumplen 25 años de la aprobación por referéndum del Estatuto de Gernika y al igual que el lehendakari, Imanol Pradales, el líder de la oposición ha querido aprovechar el aniversario para constatar que el actual marco estatutario presenta "importantes limitaciones", al tiempo que ha denunciado su incumplimiento por parte del Estado español. “El Estatuto de Gernika es un estatuto sistemáticamente incumplido por parte del Estado español”, ha dicho. Asimismo, ha advertido de que se trata de un marco “erosionado y estratégicamente lastrado”, tal y como, según ha indicado, señalan los informes del propio Gobierno Vasco.

Ante ello, el líder parlamentario de la coalición soberanista ha defendido que Euskadi necesita "nuevas capacidades democráticas, sociales, económicas y nacionales para hacer frente a esta situación y garantizar prosperidad y bienestar en la sociedad vasca”. En concreto, ha demandado ampliar las competencias y capacidades de autogobierno en materias como la definición de un SMI (salario mínimo interprofesional) propio o una pensión mínima adecuada al contexto de Euskadi. También ha citado otras necesidades como herramientas propias para impulsar la transición energética, hacer frente a la especulación inmobiliaria, establecer las bases de un sistema educativo vasco, avanzar en la euskaldunización de la sociedad, definir una política migratoria acorde con las características del país y desarrollar un modelo productivo propio.

“Un nuevo estatus político no es únicamente una caja de herramientas jurídicas que permiten desarrollar determinadas políticas públicas. Es mucho más que eso. Es un pacto de futuro. Es dotarnos de un horizonte comunitario. Es decidir cómo y para qué queremos autogobernarnos”, ha subrayado.

En ese sentido, Otxandiano ha defendido que debe servir para definir un "proyecto compartido de futuro" y "fortalecer la cohesión social".