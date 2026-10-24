Estatuto de Gernika
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Andueza: "Queremos más autogobierno, sí, para mejorar la vida de la gente"

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VITORIA, 24/10/2026.- El secretario general del partido socialista de Euskadi, Eneko Andueza interviene en un acto en Vitoria. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que los socialistas "queremos más autogobierno, sí, para mejorar la vida de la gente y combatir las desigualdades". El PSE-EE ha celebrado en Vitoria el 47 aniversario del Estatuto de Gernika que se cumple mañana domingo.

PSE EE Eneko Andueza Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

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