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Andueza: "Queremos más autogobierno, sí, para mejorar la vida de la gente"
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que los socialistas "queremos más autogobierno, sí, para mejorar la vida de la gente y combatir las desigualdades". El PSE-EE ha celebrado en Vitoria el 47 aniversario del Estatuto de Gernika que se cumple mañana domingo.
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