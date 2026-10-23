Será noticia: sesión de control en el Parlamento Vasco, desahucio en Vitoria-Gasteiz y datos del paro

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 23 de octubre de 2026:

- Sesión de control en el Parlamento Vasco: La Cámara vasca acoge la sesión de control al Gobierno Vasco. La vivienda será uno de los temas a tratar en el pleno. La sesión arrancará a las 09:30 horas.

- Desahucio en Vitoria-Gasteiz: Una familia será desahuciada este viernes en la capital alavesa. El Sindicato Socialista de Vivienda de la capital alavesa está acampada frente al portal para denunciar la situación.

- Datos del paro: Eustat publica los datos de la encuesta de población en relación a la actividad, PRA, referentes al tercer trimestre del año.