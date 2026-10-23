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Será noticia: sesión de control en el Parlamento Vasco, desahucio en Vitoria-Gasteiz y datos del paro

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
parlamento vasco
Imagen de archivo del Parlamento Vasco.

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 23 de octubre de 2026: 

-  Sesión de control en el Parlamento Vasco: La Cámara vasca acoge la sesión de control al Gobierno Vasco. La vivienda será uno de los temas a tratar en el pleno. La sesión arrancará a las 09:30 horas. 

Desahucio en Vitoria-Gasteiz: Una familia será desahuciada este viernes en la capital alavesa. El Sindicato Socialista de Vivienda de la capital alavesa está acampada frente al portal para denunciar la situación.

Datos del paro: Eustat publica los datos de la encuesta de población en relación a la actividad, PRA, referentes al tercer trimestre del año.

Parlamento Vasco Vivienda Paro Política

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