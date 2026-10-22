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Docenas de personas acampan en Vitoria-Gasteiz para hacer frente a un desahucio programado para el viernes
Docenas de personas han levantado sus tiendas de campaña en la Avenida de los Huetos de Vitoria-Gasteiz, frente al portal de una familia que va a ser desahuciada este viernes por la mañana. La acampada ha sido organizada por el Sindicato Socialista de Vivienda de la capital alavesa y, según ha denunciado, esta familia de ocho miembros, seis de ellos menores de edad, no tiene ningún tipo de alternativa habitacional.
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