Qué es el virus Shamonda, cuáles son los síntomas y cómo se transmite

La circulación del virus Shamonda en Europa ha cobrado relevancia tras confirmarse el primer caso de infección humana en Francia. El paciente, ingresado en un hospital de Lyon con una inmunodepresión grave, falleció a comienzos de octubre.

Las autoridades francesas investigan las circunstancias de la infección y la posible contribución del patógeno a su muerte, aunque consideran que las complicaciones cerebrales que presentaba probablemente estaban relacionadas con el virus. La hipótesis inicial es que se infectó por la picadura de un insecto vector en el este del país, donde ya se había detectado el patógeno en animales.

Este caso constituye un hallazgo científico relevante, pero no demuestra que el virus represente una amenaza generalizada para la salud humana. Los expertos subrayan que el paciente tenía una enfermedad subyacente grave que lo hacía especialmente vulnerable y que todavía se necesitan más investigaciones para determinar la capacidad del Shamonda para infectar a las personas, provocar síntomas y causar complicaciones.

Qué es y cómo se transmite

El virus Shamonda es un patógeno del género Orthobunyavirus que afecta principalmente al ganado bovino, aunque también puede infectar a ovejas y cabras. Se transmite fundamentalmente a través de la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, conocidos como jejenes, y hasta ahora se consideraba que no era transmisible a los seres humanos.

En los animales, la infección puede provocar fiebre, diarrea y una disminución temporal de la producción de leche, especialmente en el ganado vacuno. También se han detectado animales con síntomas neurológicos, aunque no se ha podido establecer una relación causal con el virus. Su impacto conocido se concentra, por tanto, en la sanidad animal y en la actividad ganadera.

Así, por el momento, no hay pruebas de una transmisión sostenida entre humanos ni de que esté causando enfermedad generalizada en la población.

Situación actual

Los especialistas coinciden en que la prioridad es mantener una vigilancia coordinada entre la salud humana, la sanidad animal y el medioambiente, sin generar alarma entre la población general.

En este contexto, las autoridades mantienen la vigilancia del virus, y las explotaciones afectadas han presentado síntomas compatibles con los descritos en otros países europeos, principalmente fiebre, diarrea y una reducción de la producción láctea.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) sigue la situación y colabora con los países miembros para reforzar la vigilancia y la capacidad de diagnóstico. El virus se había identificado anteriormente en distintas regiones de África y en Japón, pero su detección en Europa durante 2026 ha incrementado el interés científico y sanitario por su evolución.