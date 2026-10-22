Zer da Shamonda birusa, zeintzuk dira sintomak eta nola transmititzen da
Adituek diote erabateko lehentasuna dela giza osasunaren, animalien osasunaren eta ingurumenaren arteko zaintza koordinatua mantentzea. Oraingoz, ez dago gizakien arteko transmisio jarraituaren frogarik, ezta gaixotasun orokorra eragiten ari denaren frogarik ere.
Shamonda birusaren zirkulazioak garrantzia hartu du Europan, Frantzian giza infekzioaren lehen kasua baieztatu ondoren. Pazientea Lyongo ospitale batean ingresatu zuten, immunodepresio larriarekin, eta urriaren hasieran hil zen.
Frantziako agintariak infekzioaren inguruabarrak eta patogenoaren balizko ekarpena ikertzen ari dira, baina garuneko konplikazioak birusarekin lotuta zeudela uste dute. Hasierako hipotesia da intsektu bektore baten ziztadaren ondorioz kutsatu zela herrialdearen ekialdean, non patogenoa detektatu baitzen animalietan.
Kasu hau aurkikuntza zientifiko garrantzitsua da, baina ez du frogatzen birusa giza osasunerako mehatxu orokorra denik. Gainera, adituek azpimarratu dute Frantzian hildako pazienteak gaixotasun larria zuela aurretik, eta horrek bereziki zaurgarri egiten zuela. Hala, oraindik ikerketa gehiago behar dira Shamondak pertsonak infektatzeko, sintomak eragiteko eta konplikazioak eragiteko duen gaitasuna zehazteko.
Zer da eta nola transmititzen da
Shamonda RNA monokatenarioko birus bat da, Orthobunyavirus generokoa. Batez ere aziendari eragiten dio, eta eltxo txikien bidez transmititzen da (Culicoides generoko intsektuak). Orain arte, gizakiei ezin zitzaiela transmititu uste zen.
Animaliengan, infekzioak sukarra, beherakoa eta esne-ekoizpena aldi baterako murriztea eragin dezake, batez ere behi-aziendarengan. Sintoma neurologikoak dituzten animaliak ere detektatu dira, baina ezin izan da birusarekin kausazko loturik ezarri. Beraz, haien eragina animalien osasunean eta abeltzaintza-jardueran kontzentratzen da.
Hala, oraingoz, ez dago gizakien arteko transmisio jarraituaren frogarik, ezta biztanlerian gaixotasun orokorra eragiten ari denaren frogarik ere.
Egungo egoera
Adituek diote erabateko lehentasuna dela giza osasunaren, animalien osasunaren eta ingurumenaren arteko zaintza koordinatua mantentzea. Oraingoz, ez dago gizakien arteko transmisio jarraituaren frogarik, ezta gaixotasun orokorra eragiten ari denaren frogarik ere.
Testuinguru horretan, agintariek birusaren zaintza indartu dute, eta kaltetutako ustiategiek Europako beste herrialde batzuetan ohiko sintomak atzeman dituzte, batez ere sukarra, beherakoa eta esne-ekoizpenaren murrizketa.
Gaixotasunak Prebenitzeko eta Kontrolatzeko Europako Zentroak (ECDC) egoera jarraitzen du eta kide diren herrialdeekin elkarlanean aritzen da zaintza eta diagnostikorako gaitasuna indartzeko. Aurretik Afrikako eta Japoniako hainbat eskualdetan identifikatu zen birusa, baina 2026an Europan detektatu izanak areagotu egin du bere bilakaerarekiko interes zientifikoa eta sanitarioa.