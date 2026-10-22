1.500 euroko isuna ezarri diote Abanton zakur bat hil zen tranpa jarri zuen gizonari
Bizkaiko Foru Aldundiak isuna eta bi urtez ehizan aritzeko debekua ezarri zizkion gizonari. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du jarritako errekurtsoa eta zigorra berretsi du.
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salak berretsi egin du Bizkaiko Foru Aldundiak gizon bati jarritako 1.500 euroko zigorra, Abanton mastin arrazako txakur bat hil zen tranpa jarri zuen gizonari.
Auzitegiak atzera bota du foru-aginduaren aurka gizonak jarri zuen errekurtsoa. Agindu hartan, 1.500 euroko isunaz gain, bi urtez ehizatzeko debekua ezarri zion Foru Aldundiak errekurtsogileari, debekatutako ehiza-baliabideak erabiltzeagatik.
Errekurritu zen ebazpenean frogatutzat jotzen zen 2021eko otsailaren 9an, Abantoko paraje batean, basozainek eta udaltzainek lokarri metaliko bat aurkitu zutela, salatuak erabili ohi duen lursail batean. Tranpa horretan Leongo mastin arrazako txakur bat itota agertu zen.
Tranpa landaredian ezkutatutako metalezko begizta bat zen, lurrean iltzatutako hagaxka bati lotua zegoen eta iltzedun oholtxoak eta beste elementu batzuk zituen. Administrazio-ebazpenaren arabera, gailu hori "indarreko araudiak berariaz debekatzen duen ehizabide ez-selektiboa da".
EAEko Auzitegi Nagusian aurkeztutako errekurtsoan, errekurtsogileak alegatu zuen administrazio-zehapena absolbitu zuten zigor-prozedura batean epaitutako ekintza berberengatik ezarri zela eta non bis in idem debekua urratu zela; alegia, gertakari berberagatik bi aldiz epaitu edo zigortu zutela.
Orain, Administrazioarekiko Auzien Salak alegazio hori errefusatu du eta kasu honetan ez dela zigorra bi aldiz ezarri azaldu du. Aurretik, animalien aurkako tratu txarren aurkako delitu-moten pean aztertu zirelako egitateak eta, kasu honetan, EAEko Ehizari buruzko 2/2011 Legearen arabera debekatutako ehiza ez-selektiboko baliabideak erabiltzeagatik zigortu dutela.
Ebazpena ez da irmoa, eta kasazio-errekurtsoa jar daiteke Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzien Salan.