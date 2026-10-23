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Asiron: "No basta con resistir, tenemos que demostrar que hay otra manera de gobernar"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Asiron: "Erantzukizun bat partekatzen dugu, gobernatzeko beste modu bat posible dela erakustea"

EITB

Última actualización

Más de un centenar de representantes de toda Europa participan en un encuentro organizado por EH Bildu en Pamplona, con el propósito de responder al problema global que supone el avance de la ultraderecha y demostrar que hay otra forma de gobernar.

Joseba Asiron Pamplona Navarra EH Bildu Política

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