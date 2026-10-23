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Asiron: "No basta con resistir, tenemos que demostrar que hay otra manera de gobernar"
Más de un centenar de representantes de toda Europa participan en un encuentro organizado por EH Bildu en Pamplona, con el propósito de responder al problema global que supone el avance de la ultraderecha y demostrar que hay otra forma de gobernar.
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