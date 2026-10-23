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Asiron: "Erantzukizun bat partekatzen dugu, gobernatzeko beste modu bat posible dela erakustea"
Europa osoko ehun ordezkarik baino gehiagok parte hartu dute EH Bilduk Iruñean antolatu duen topaketa batean, ultraeskuinak aurrera egiteak dakarren arazo globalari erantzuteko eta gobernatzeko beste modu bat dagoela erakusteko.
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