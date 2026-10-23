IRUÑEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Asiron: "Erantzukizun bat partekatzen dugu, gobernatzeko beste modu bat posible dela erakustea"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Europa osoko ehun ordezkarik baino gehiagok parte hartu dute EH Bilduk Iruñean antolatu duen topaketa batean, ultraeskuinak aurrera egiteak dakarren arazo globalari erantzuteko eta gobernatzeko beste modu bat dagoela erakusteko.

Joseba Asiron Iruñea Nafarroa EH Bildu Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X