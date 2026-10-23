LERROBURU NAGUSIA

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Albiste izango da: kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean, etxegabetzea Gasteizen eta langabeziaren datuak

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
parlamento vasco
Eusko Legebiltzarraren artxibo-irudia.

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

-  Kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean: Eusko Legebiltzarrean 09:30etik aurrera egingo da kontrol saioan, etxebizitzaren arazoa jorratuko dute.

Etxegabetzea Gasteizen: Arabako hiriburuan etxegabetzea egingo dute goizean. Arabako hiriburuko Etxebizitzaren Sindikatu Sozialista kanpaldia egitea ari da etxearen atarian egoera salatzeko.

Langabeziaren datuak: Eustatek biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren datuak argitaratu ditu, urteko hirugarren hiruhilekoari dagozkionak.

Eusko Legebiltzarra Etxebizitza Langabezia Politika

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