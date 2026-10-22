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Dozenaka pertsonak kanpaldia egin dute Gasteizen ostiralerako programatutako etxegabetze bati aurre egiteko
Dozenaka pertsonak kanpin-dendak jarri dituzte Gasteizko Oto hiribidean, ostiral goizean etxegabetuko duten familia baten atariaren aurrean. Arabako hiriburuko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak deitu du kanpaldia, eta, salatu duenez, zortzi kideko familia horrek, horietako sei adingabeak, ez du inolako bizitegi-alternatibarik.
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