Zazpi atxilotu Bizkaian, droga-trafikoaren aurkako operazio batean
Ertzaintzak sei gizon eta emakume bat atxilotu ditu osasun publikoaren aurkako delituak eta dirua-zuritzea egotzita. Atxilotuei 2,5 kilogramo kokaina inguru konfiskatu dizkie Ertzaintzak, banatzeko prest dauden gramo bateko 400 dosi baino gehiagorekin; 200 gramo kristal inguru; 3 kilogramo haxix polen; Nexus pilulak; arrosa koloreko hautsa; balantzak, ontziratzeko makinak, bilgarriak eta substantzia estupefazienteak prestatzeko, zatikatzeko, egokitzeko eta banatzeko beste tresna batzuk; luxuzko erlojuak eta hainbat bitxi; eta 225.000 euro inguru eskudirutan.
Ikerketa aurtengo maiatzean hasi zen, Bizkaiko Ikerketa Kriminaleko Lurralde Zerbitzuko agenteek "Banatzailea" izeneko ikerketa hasita. Egindako polizia-jardueretan, "argi eta garbi" egiaztatu ahal izan dute droga (batez ere kokaina) erosi, prestatu, banatu eta saltzeko jarduera jarraitua dagoela.
Polizia autonomikoak hainbat sarrera eta erregistro egin ditu Bizkaiko hainbat udalerritan. Substantzia estupefazienteak, diru-kopuru handiak eta droga prestatzeko eta banatzeko tresnak atzeman ditu.
Atxilotuei osasun publikoaren aurkako ustezko delitu bana egotzi die, substantzia estupefazienteen trafikoaren modalitatean, eta jarduketen emaitza agintaritza judizialari jakinarazi dio. Era berean, kapital-zuriketaren delitu bat ere ikertzen ari dira, droga-trafikoaren jardueraren bidez ustez lortutako etekinak "norako diren eta zirkuitu ekonomikoan sartu ote diren" argitzeko.
Atxilotuen polizia-aurrekariak
Zazpi atxilotuetatik lauk polizia-aurrekariak dituzte. Batek, 56 urteko gizonak, aurreko ikerketa bat du; 51 urteko beste gizon batek atxiloketa bat eta aurreko ikerketa bat ditu; beste bik, 43 eta 40 urteko gizonek, atxiloketa bat eta hiru ikerketa dituzte aurretik.
Gainerako hirurak lehen aldiz atxilotu ditu Ertzaintzak: 40 eta 44 urteko bi gizon eta 36 urteko emakumea. Atxilotutako gizonezko guztiek espainiar nazionalitatea dute eta emakumea latinoamerikar jatorrikoa da. Polizia-eginbideak amaitu ondoren, atxilotuak epailearen esku utziko dituzte.