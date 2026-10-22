Bengoetxea eta Etxanobe EAJren primarioen bigarren itzulira pasatu dira, baina bozketa igandean amaituko da
BBBren hautagaiak 34 batzokiren babesa lortu du gutxi gorabehera, egungo diputatu nagusiaren oso gainetik (10). Babes nahikoa (bi batzoki) lortzen duten hautagaien bigarren itzulia urriaren 29tik azaroaren 2ra izango da.
EAJren Bizkaiko ahaldun nagusirako hautagaitza lortzeko lehia dagoeneko hasi da batzokietan, eta igandean amaituko da lehenengo itzulia. Bozketaren lehen egunean, atzo, Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak eta Ibone Bengoetxea BBBren hautagaiak urriaren 29tik azaroaren 2ra egingo den bigarren itzulira igarotzeko beharrezko gutxieneko babesa lortu zuten (bi batzoki edo gehiago).
Hautagai ofizialak babes zabala lortu du lehen bozketetan, eta 34 batzokiren babesa du dagoeneko. Etxanobe, berriz, 10 batzokitan gailendu da.
Ikusteko dago ea beste hautagairen bat gehitzen den, eta ea benetan bigarren itzulian lehia egongo den. Izan ere, baten batek hautagaitzari uko eginez gero, Andoni Ortuzarrek EBBrako barne hauteskundeetan Aitor Etsebanen aurka egin zuen bezala, hautagai bakarra gera daiteke eta ez litzateke aurrez aurrekorik izango.
Ibone Bengoetxea urriaren 8an proposatu zuen BBBk Bizkaiko ahaldungai nagusi izateko. Hurrengo egunean, Elixabete Etxanobek "harridura izugarria" adierazi zuen erabaki horren aurrean, eta esan zuen ez zituela erabakiaren "arrazoiak" ezagutzen, Iñigo Ansola Bizkaiko EAJren presidenteak martxoan berretsi baitzion bera izango zela berriro hautagai.
Astearte goizean bertan, hauteskunde lehian parte hartzeko prest dagoen galdetuta, Etxanobek esan zuen azken "hitza afiliatuena" dela.
Gipuzkoan eta Araban ez dirudi ezustekorik izango denik Eider Mendoza eta Ramiro Gonzalez ahaldun nagusien hautagaitza ofizialekin.
Bozketa prozesua azaroaren 11ko herrialde batzarrarekin amaituko da Bizkaian, eta hilaren 12koarekin, Araban eta Gipuzkoan