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Bengoetxea eta Etxanobe EAJren primarioen bigarren itzulira pasatu dira, baina bozketa igandean amaituko da

BBBren hautagaiak 34 batzokiren babesa lortu du gutxi gorabehera, egungo diputatu nagusiaren oso gainetik (10). Babes nahikoa (bi batzoki) lortzen duten hautagaien bigarren itzulia urriaren 29tik azaroaren 2ra izango da.

(Foto de ARCHIVO) (I-D) El presidente de la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce, Luis Chillida; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila; la diputada general de Bizkaia y presidenta del patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Elixabete Etxanobe; la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea; el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo; y el director del museo de bellas artes d Bilbao, Miguel Zugaza; durante la presentación del regreso a Bilbao de la escultura monumental de Eduardo Chillida, 'Elogio del hierro III', en la plaza Chillida del Museo de Bellas Artes, a 12 de septiembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La escultura, de cuatro metros de altura y 18 toneladas de peso, fue realizada en 1991 por encargo de BBVA para su sede central en la ciudad y permaneció durante más de dos décadas en la plaza frente a la estación de Abando 'Elogio del hierro III' homenajea el material industrial que marcó la historia de Bilbao y está vinculada al universo artístico de Chillida, quien trabajó el hierro al rojo vivo y lo convirtió en su principal medio de exploración del espacio y la forma. Iñaki Berasaluce / Europa Press 12 SEPTIEMBRE 2025;PRESENTACIÓN;REGRESO;BILBAO;ESCULTURA MONUMENTAL;ELOGIO DEL HIERRO III;VIZCAYA;PAÍS VASCO 12/9/2025
Etxanobe eta Bengoetxea, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

EAJren Bizkaiko ahaldun nagusirako hautagaitza lortzeko lehia dagoeneko hasi da batzokietan, eta igandean amaituko da lehenengo itzulia. Bozketaren lehen egunean, atzo, Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak eta Ibone Bengoetxea BBBren hautagaiak urriaren 29tik azaroaren 2ra egingo den bigarren itzulira igarotzeko beharrezko gutxieneko babesa lortu zuten (bi batzoki edo gehiago).

Hautagai ofizialak babes zabala lortu du lehen bozketetan, eta 34 batzokiren babesa du dagoeneko. Etxanobe, berriz, 10 batzokitan gailendu da.

Ikusteko dago ea beste hautagairen bat gehitzen den, eta ea benetan bigarren itzulian lehia egongo den. Izan ere, baten batek hautagaitzari uko eginez gero, Andoni Ortuzarrek EBBrako barne hauteskundeetan Aitor Etsebanen aurka egin zuen bezala, hautagai bakarra gera daiteke eta ez litzateke aurrez aurrekorik izango.

Ibone Bengoetxea urriaren 8an proposatu zuen BBBk Bizkaiko ahaldungai nagusi izateko. Hurrengo egunean, Elixabete Etxanobek "harridura izugarria" adierazi zuen erabaki horren aurrean, eta esan zuen ez zituela erabakiaren "arrazoiak" ezagutzen, Iñigo Ansola Bizkaiko EAJren presidenteak martxoan berretsi baitzion bera izango zela berriro hautagai.

Astearte goizean bertan, hauteskunde lehian parte hartzeko prest dagoen galdetuta, Etxanobek esan zuen azken "hitza afiliatuena" dela.

Gipuzkoan eta Araban ez dirudi ezustekorik izango denik Eider Mendoza eta Ramiro Gonzalez ahaldun nagusien hautagaitza ofizialekin.

Bozketa prozesua azaroaren 11ko herrialde batzarrarekin amaituko da Bizkaian, eta hilaren 12koarekin, Araban eta Gipuzkoan

Bengoetxeak Etxanobe gainditu du bozketaren lehen egunean, baina biak bigarren itzulira pasako dira
EAJ-PNV Elixabete Etxanobe Bizkaia Politika

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