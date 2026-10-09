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Etxanobe: "Ez ditut ezagutzen aldaketaren arrazoiak; martxoan Ansolak hautagai izatea proposatu zidan"
EAJren BBBk atzo erabaki zuen Ibone Bengoetxea proposatzea Bizkaiko ahaldun nagusi izateko, Elixabete Etxanobe egungo agintaria albo batera utzita. Etxanobek atzo bertan jaso zuen horren berri.
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