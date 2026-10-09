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Etxanobe: "Desconozco las razones de este cambio; Ansola me propuso ser candidata en marzo"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxanobe: "Ez ditut zergatiak ezagutzen; martxoan Ansolarekin izandako bilera batean hautagai izatea proposatu zidan"

EITB

Última actualización

El BBB del PNV decidió ayer proponer a Ibone Bengoetxea como candidata a diputada general de Bizkaia, dejando de lado a la actual dirigente, Elixabete Etxanobe. La propia Etxanobe explica que conoció la decisión ayer mismo, y que la ha acogido con "sorpresa".

Elixabete Etxanobe Diputación Foral de Bizkaia Elecciones Municipales y Forales Política

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