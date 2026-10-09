¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Etxanobe: "Desconozco las razones de este cambio; Ansola me propuso ser candidata en marzo"
El BBB del PNV decidió ayer proponer a Ibone Bengoetxea como candidata a diputada general de Bizkaia, dejando de lado a la actual dirigente, Elixabete Etxanobe. La propia Etxanobe explica que conoció la decisión ayer mismo, y que la ha acogido con "sorpresa".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El PSOE estudia presentarse al Senado en lista conjunta con otras formaciones de izquierda
EN DIRECTO
Hace min.
El problema de la vivienda centra la sesión de control en el Parlamento Vasco
EN DIRECTO
Hace min.
Un total de 1.824.886 personas podrán votar en Euskadi en las elecciones generales, 70.571 por primera vez
EN DIRECTO
Hace min.
El Partido Socialista ve posibilidades de repetir un gobierno progresista si el electorado se moviliza
EN DIRECTO
Hace min.
Pradales pide a Sánchez la misma "velocidad" con las transferencias que con los decretos
EN DIRECTO
Hace min.
El PP acepta tres debates para el 29N y el PSOE asegura que participará en todos
EN DIRECTO
Hace min.
Ansola: "Etxanobe podía haber sido una muy buena candidata, pero tenemos que presentar lo mejor que tenemos"
EN DIRECTO
Hace min.
Bengoetxea: 'Es un honor y una responsabilidad, pero ahora toca respetar el proceso interno del PNV'
EN DIRECTO
Hace min.
Rufián asegura que quiere ser el candidato de ERC, "acompañado" de otras izquierdas
Cargar más